Spaanse politie ontmantelt organisatie die illegaal streamingdiensten aanbood

De Spaanse Policía Nacional heeft een criminele organisatie opgerold die zowel in Europa als in Azië en het Midden-Oosten illegaal toegang bood tot meer dan 40.000 verschillende streamingdiensten en abonnementen voor sportuitzendingen, televisieprogramma’s en films. Elf verdachten werden opgepakt en er werd voor 5,9 miljoen aan geld en goederen in beslag genomen. Dat melden Europol en Eurojust.