Vrouw belt naar ex uit Leopoldsburg om stuk oor terug te krijgen

Leopoldsburg / Hasselt -

Een veertiger heeft zich woensdag in de Hasseltse rechtbank moeten verantwoorden voor drie gevallen van agressie tegenover zijn seksbuddy in Leopoldsburg. Bij het laatste feit speelde ze zelfs een flink stuk van haar oor kwijt. Achteraf belde het slachtoffer de man met de vraag of hij het niet gevonden had.