Ook voor de fauna in uw tuin is het nog even bakken en braden. U kunt het de dieren draaglijker maken door bakjes water te plaatsen, voldoende schaduw te voorzien en het juiste voedsel te geven.

In deze temperaturen geldt voor dieren in grote lijnen hetzelfde als voor de mens: niet te veel beweging overdag, want die is extra uitputtend.

U kunt het de dieren natuurlijk wel makkelijker maken. ...