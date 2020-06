Aantal besmettingen stijgt weer, zwaartepunt ligt voor derde dag op rij in Limburg

Hasselt - Ook al gaan de Belgische ziekenhuiscijfers geleidelijk achteruit, toch worden er in ons land opnieuw meer nieuwe besmettingen gemeld: 132 gevallen in België. Voor de derde dag op rij komen de meeste nieuwe gevallen uit Limburg.

Onze provincie telt vandaag in totaal 6.418 bevestigde besmettingen, nadat er de voorbije 24 uur 37 nieuwe gevallen zijn gemeld. Voor de derde opeenvolgende dag ligt het zwaartepunt van de Belgische besmettingen in deze regio. Vandaag komt zelfs 28 procent van alle nieuwe meldingen uit Limburg.

In heel België werden er 132 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Dat is vergeleken met een week geleden zelfs een verdubbeling. In ons land zijn er tot nu toe 59.569 bevestigde covid-gevallen geteld.

Overlijdens

Ook al ligt de piek al weken achter ons, toch verliezen nog elke dag mensen de strijd tegen het virus. Sinds gisteren zijn dat 10 nieuwe overlijdens: 8 in het ziekenhuis, één in de woonzorgcentra en nog één persoon elders. De meeste van die dodelijke slachtoffers vielen te betreuren in de woonzorgcentra (50%), de andere grote groep patiënten stierf in het ziekenhuis (48%), een kleine minderheid overleed thuis of op een andere plek.

Het Belgische dodental komt daarmee op 9.629 sinds de uitbraak van het virus. Ons land staat daarmee nog steeds op de achtste plaats in de wereld na de Verenigde Staten (112.006 doden), Verenigd Koninkrijk (40.968), Brazilië (38.406), Italië (34.406), Frankrijk (29.299), Spanje (27.136) en Mexico (14.649).

Ziekenhuiscijfers

De situatie in het ziekenhuis verbetert wel dag na dag. De afgelopen 24 uur mochten opnieuw 68 patiënten naar huis. Het totaal aantal personen dat uit het ziekenhuis ontslagen en genezen verklaard werd is 16.392. Anderzijds waren er sinds gisteren ook 24 nieuwe opnames in de Belgische ziekenhuizen. Vandaag liggen er nu nog 525 (-48) coronapatiënten in een ziekenhuisbed, van hen verblijven 102 (-13) personen op de intensieve afdeling en moeten 57 (-9) patiënten beademd worden.