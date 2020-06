Oudste kleuters van Methodeschool Ondersteboven toveren oprit om tot vegan restaurant

Leopoldsburg - De coronamaatregelen brengen heel wat met zich mee. Omdat alle kleuters op Methodeschool Ondersteboven in hun eigen bubbel moeten blijven, moeten de oudste kleuters hun speeltijd doorbrengen op de oprit van de school. Die bouwden ze voor de gelegenheid om tot hun eigen restaurantje.

De 'blauwe bubbel', de oudste kleuters Methodeschool Ondersteboven, gaan er heel goed mee om en maken van de oprit van de school een spelende speelplaats. Het begon met het graven van een beetje zwart zand en wat takken die er lagen. Ze sprokkelden heel wat hout bij elkaar en bouwden zo een eigen restaurant met de naam 'La Plaza'. "Ja, je hoort het goed, door de speciale omstandigheden speelt de blauwe bubbel op de oprit, waar geen speeltuig, geen zandbak is", klinkt het op de school. "Maar vanaf nu is er veel te beleven op de oprit, want de kleuters gingen creatief aan de slag. Met vegan gerechtjes op de kaart, door blaadjes, gras en wat onkruid te gebruiken. Onkruid werd ook gebruikt om de bloempotjes op tafel te zetten. Lege emmers werden gebruikt als hangmatten. Oude bloembakken graven ze in en gebruiken ze om ballen in te werpen. Planken voor een evenwicht-parcour. Veel hebben we niet nodig om ons te amuseren. Als het fruitmoment daar is, gaan ze zelfs echt in hun restaurantje zitten om alles op te eten. Samenwerken, ontdekken met kosteloos en natuurmateriaal brengen kinderen terug tot leven."