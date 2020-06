132 nieuwe besmettingen, Alken na enkele weken niet meer coronavrij

Er liggen nu in totaal 525 patiënten in de ziekenhuizen met covid-19, op intensieve zorg zijn dat er 102. Dat is een daling van 13 patiënten de afgelopen 24 uur.

Er werden 68 mensen ontslagen uit het ziekenhuis de afgelopen 24 uur, in totaal werden er 16.392 mensen ontslagen en genezen verklaard sinds 15 maart.

Het aantal sterfgevallen loopt op tot 9.629, een stijging van 10 mensen. Acht daarvan stierven in het ziekenhuis, één in een woonzorgcentrum.

Van de 132 nieuwe besmettingen wonen er 83 in Vlaanderen, 31 in Wallonië en 18 in Brussel. Het totaal aantal bevestigde besmette personen in ons land is 59.569.

Ondanks de stijging in het aantal besmettingen tegenover dinsdag, blijven alle trends dalen. Het aantal besmettingen daalt met zes tot zeven procent per dag, het aantal nieuwe opnames daalt met vier procent per dag, het aantal patiënten op intensieve zorg daalt met vijf procent per dag, het aantal overlijdens daalt met vier tot zes procent per dag,

In Limburg werden 37 van de 132 nieuwe besmettingen vastgesteld. Minsten één daarvan was in Alken, dat de afgelopen 14 dagen coronavrij was.