Op verschillende plaatsen in Limburg is er in de loop van de avond kans op hevige buien en hagel. Maar hoe hou je het veilig tijdens zo’n onweer? Mag je je paraplu openen? Hoe dodelijk is een blikseminslag? En moet je je stekkers nog uittrekken? Laurent Delobbe en Dieter Poelman, bliksemspecialisten van het KMI, en elektricien Peter Dossche geven uitleg.