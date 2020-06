Topmodel Bar Refaeli veroordeeld voor belastingontduiking van tientallen miljoenen

Het Israëlische supermodel Bar Refaeli (35) krijgt een taakstraf van negen maanden voor het ontduiken van belastingen in haar thuisland, dat meldt The Times of Israel. Haar moeder Tzipi, die meehielp met het verdoezelen van het geld, krijgt een zwaardere straf. Zij vliegt zestien maanden de cel in.

Bar Refaeli moet dan wel niet naar de gevangenis voor belastingontduiking, wel moet ze negen maanden gemeenschapsdienst uitvoeren. Zij en haar moeder moeten bovendien nog zo’n twee miljoen euro aan belastingen terugbetalen aan de Israëlische staatskas en krijgen daarbovenop nog eens een boete van bijna 1,3 miljoen euro. Het topmodel werd eerder in hechtenis genomen, maar kwam vrij na het betalen van een borgsom van zo’n 170.000 euro.

Refaeli werd ervan beschuldigd te liegen over haar woonplaats om zo geen belastingen te hoeven betalen. Tussen 2006 en 2012 zou ze geen open kaart hebben gespeeld met de belastingdienst. Destijds beweerde ze dat ze in de VS bij haar toenmalige geliefde Leonardo DiCaprio woonde, terwijl ze eigenlijk in Tel Aviv zat. Bovendien zou ze de Israëlische belastingdienst niet op de hoogte hebben gebracht van enkele grote cadeaus die ze kreeg.