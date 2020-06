Als tennisser was hij de nijdige, geniale X-man, maar op een terras in Brugge blijkt Xavier Malisse (39) gewoon een sympathieke mens. Als hij het opnieuw kon doen, dan misschien wat hoger op de wereldranglijst. En zeker met wat minder drama op het court. Maar veel mag ook precies blijven zoals het was. “Door het tennis heb ik al een tof leven gehad.”