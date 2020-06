Weer bezoek in woonzorgcentra, maar wat met dat eerste gesprek? “Vraag niet gewoon ‘Hoe is ‘t?’”

Vanaf morgen mogen de bewoners in Vlaamse woonzorgcentra in principe weer meer bezoekers ontvangen. Maar hoe voer je dat, zo’n eerste gesprek terwijl er zo veel tijd verstreken is, er zo veel mensen om hen heen zijn gestorven of als je dierbare lijdt aan dementie? Sociaal wetenschapper Kasper Bormans (KULeuven) is net gedoctoreerd op het thema. “Het klinkt misschien een beetje raar, maar humor is nu heel belangrijk. Hoe moeilijk de tijden ook zijn.”