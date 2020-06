‘Temptation’-verleider Grigor pakt op sociale media uit met nieuw lief

Verleider Grigor (28) uit Temptation island heeft een lief. En dat is voor alle duidelijkheid een vrouw. Hij stelde zopas zijn kersverse vriendin, Haidi Pereira, voor via Instagram.

Over de geaardheid van de verleider doen al weken geruchten de ronde. Zo liet deelnemer Karim optekenen dat zijn vriendin Roshina valt op mannelijke kerels, en dat dit “bij Grigor ver te zoeken was”. Grigor ontkende sindsdien alle aantijgingen, en nu wil hij met een vriendin aantonen dat hij wel degelijk gevoelens heeft voor de andere sekse. “Omdat ik altijd piekfijn gekleed ben, denken mensen gauw dat ik homo ben. Maar wie me wat kent, weet wel beter”, zegt Grigor in Dag allemaal.