Grote tevredenheid over experts, maar politici falen: ruim helft wil regering van experts

Er is grote tevredenheid over de experts bij de aanpak van de coronacrisis, terwijl bij de politici enkel premier Sophie Wilmès de schade kan beperken. Dat blijkt alvast uit een enquête van het onderzoeksbureau Kantar in opdracht van Knack, Le Vif en LN24 tussen 18 en 25 mei bij 1.021 Belgen over de aanpak van de coronacrisis.

Onder de Nederlandstalige bevraagden is 80 procent tevreden over Steven Van Gucht, de viroloog die de dagelijkse persconferentie van Sciensano verzorgt. Marc Van Ranst volgt met 76 procent en Pierre Van Damme met 71 procent.

De politici die in de coronacrisis de belangrijkste departementen beheerden, scoren veel minder goed. Premier Sophie Wilmès (MR) is de enige waarover meer mensen tevreden dan ontevreden waren: 39,1 procent is tevreden, 33,4 procent ontevreden.

De andere politici hadden een hogere ‘ontevreden’-score dan hun ‘tevreden’-score. Over Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is 32 procent van de Nederlandstaligen tevreden. Maggie De Block (Open VLD), minister voor Volksgezondheid, presteert het slechtst: van de Nederlandstaligen is 47 procent ontevreden, en van de Franstaligen zelfs 80 procent. Ook de aanpak van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) werd niet gesmaakt: 43 procent van de Nederlandstalige bevraagden is ontevreden over hem.

Regering van experts

Slechts 14 procent van de bevraagden vindt het een goed idee dat politici soms afwijken van hun adviezen, en 83 procent hoopt dat politici ook na deze crisis vaker naar experts zullen luisteren. Iets meer dan de helft van de bevraagden vindt dat er straks zelfs een regering van experts moet komen, als de politici er tijdens de regeringsonderhandelingen niet uitraken. Voor 41 procent mogen er na de coronacrisis hoe dan ook nieuwe verkiezingen worden gehouden.