Kust gaat toeristen massaal volgen met slimme camera’s

De Vlaamse kustgemeenten hebben een plan klaar om de toestroom van toeristen deze zomer onder controle te houden. Een netwerk van slimme camera’s gaat op de dijken en in de centra de drukte in kaart brengen, schrijft De Tijd woensdag. Die gegevens moeten de overheden helpen een maximale spreiding te garanderen in de strijd tegen het coronavirus.