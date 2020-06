Desiderata, zo heet de horecazaak van Patrick Breugelmans die eind augustus opent in Heusden-Zolder. De naam is een eerbetoon aan zijn dochter Désirée Viola, die in 2018 uit het leven stapte. Désirée was actrice, bekend als Prinses Roos uit de Studio 100-reeks Prinsessia. “Ik wil mijn steentje bijdragen om het taboe rond zelfdoding te doorbreken”, zegt Patrick.