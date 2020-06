Nadat het BAS de klacht van zestien amateurclubs tegen de KBVB en Voetbal Vlaanderen ongegrond verklaard heeft, richt de Voetbalbond zijn pijlen voluit op volgend seizoen. Zo heeft PC Limburg zijn voorstel tot reeksindeling klaar. Opvallend: liefst zestien clubs brengen een B-elftal in competitie. Bij het vrouwenvoetbal starten Sp. Hasselt, Piringen en Zepperen-Brustem volgend seizoen met een ploeg in tweede provinciale. Dit is het voorstel.