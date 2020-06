Luca Brecel opent zijn jacht op een finaleplaats in de Championship League woensdag om 16 uur tegen Mark Joyce. Daarna volgen de duels tegen Ashley Carty (17u) en Gary Wilson (20u).

De Championship League ging dinsdag een tweede fase in. Zestien groepswinnaars werden opgedeeld in vier nieuwe groepen, waarvan de winnaars donderdag de finalepoule afwerken. Nadat in de eerste ronde ...