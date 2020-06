Waasland-Beveren neemt afscheid van clubicoon Dirk Geeraerd: “Ik snap het niet”

Waasland-Beveren heeft dinsdag een einde gemaakt aan haar samenwerking met assistent-coach Dirk Geeraerd. De 56-jarige Oost-Vlaming was sinds het ontslag van Arnauld Mercier in februari interimcoach van de Waaslanders.

De club liet weten “een nieuwe wind te willen laten waaien door de club”. Vorige week werd met Nicky Hayen een nieuwe hoofdcoach voor volgend seizoen aangesteld maar volgens de club heeft de beslissing niks te maken met de aanstelling van Hayen.

Geeraerd vervoegde Waasland-Beveren in 2017 als assistent en ‘vaste depanneur’ na een ontslag van een hoofdcoach. Eerder leidde hij de fusieclub in 2012 al als hoofdcoach naar de Jupiler Pro League. Hij coachte in een verder verleden ook al Red Star Waasland. Verder was Geeraerd hoofdcoach bij onder meer Eendracht Aalst, KSK Ronse, Berchem Sport en in eerste klasse bij Roeselare.

“Niemand begrijpt het”

“Ik snap het niet”, zucht Geeraerd ontgoocheld. “Niemand begrijpt het. Na twee maanden technisch werkloos en verlof, nu dit. Ik heb enkel een gesprek gehad met de nieuwe coach, en dat was positief.”

Waasland-Beveren hoopt eerstdaags een nieuwe fysiektrainer aan te stellen. Assistent-trainer Geert Dirinck, keeperstrainer Sven Van Der Jeugt en videoanalist Johan Verelst blijven wel actief op de Freethiel.