Optredens en erehaag voor de helden van de zorg

Bilzen / Munsterbilzen -

In Munsterbilzen groeide de wekelijkse hulde aan de zorg uit tot een ware apotheose. “Tien weken lang hebben we op de Oude Tramweg onze bewondering voor al die hardwerkende mensen in de zorgsector niet onder stoelen of banken gestoken. Wekelijks zijn we samen met de buurt op straat gekomen met muziek en applaus”, vertelt coördinator Rudi Smets. Op de laatste huldeavond kwamen ruim 200 buurtbewoners applaus brengen. Terwijl de brandweer en ambulanciers een erehaag vormden en de sirenes hard loeiden.