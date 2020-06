Stoppen slaan door bij klanten McDonald’s wanneer hen toegang tot drive-thru wordt ontzegd: “Ik hoop dat je sterft”

In het noorden van Londen is een discussie aan een drive-thru van McDonald’s zwaar uit de hand gelopen. Nadat twee dames zaterdag de toegang tot de wachtrij was ontzegd, sloegen hun stoppen door. Ze gingen verbaal de confrontatie aan met een van de werknemers, om hem vervolgens zelfs weg te duwen. “Ik hoop dat je sterft”, werd op een bepaald ogenblik geroepen.