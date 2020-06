Staatssecretaris Pascal Smet wil debat over standbeelden van Leopold II in Brussel

Staatssecretaris voor Erfgoed en Stedenbouw Pascal Smet gaat de Brusselse regering vragen een debat te organiseren over de toekomst van de standbeelden van koning Leopold II in het Brussels Gewest. Als uit dat debat, met ook de Congolese gemeenschap in Brussel en wetenschappers, zou blijken dat die beelden moeten verdwijnen, is hij bereid om de nodige vergunningen daarvoor af te leveren.