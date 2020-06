Premier Wilmès: “Bijeenkomsten zoals die in Brussel kunnen nog altijd niet worden toegestaan”

Premier Sophie Wilmès heeft in een videoboodschap dinsdagavond gereageerd op de grote betogingen van afgelopen weekend in verschillende steden. Ze benadrukt in de boodschap dat zulke bijeenkomsten nog altijd niet worden toegestaan, omdat ze in strijd zijn met de regels die de Nationale Veiligheidsraad vorige week heeft vastgelegd. “Ik ben ervan overtuigd dat de strijd tegen racisme en alle vormen van geweld een nobele en rechtvaardige zaak is, maar deze bijeenkomsten kunnen nog altijd niet worden toegestaan”, aldus de MR-premier. “Wat zondag gebeurde, mag zich op dit moment niet herhalen.”