New Yorkse politieman moet zich voor rechtbank verantwoorden voor geweld op betoging

Voor het eerst wordt een New Yorkse politieagent voor het gerecht gedaagd omdat hij op een antiracismebetoging een vrouw tegen de grond geduwd en uitgescholden zou hebben. Hij wordt vervolgd wegens het toebrengen van verwondingen, intimidatie en het uiten van bedreigingen, zo vernam de krant The New York Times dinsdag in kringen van de speurders. Wanneer de agent voor de rechter verschijnt, is nog niet bekend.