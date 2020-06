Belg Frank Fiers lijkt oud wereldrecord skeeleren kwijt te zullen raken

Frank Fiers, een voormalig Belgisch skeeleraar, raakt volgende maand vrijwel zeker zijn wereldrecord kwijt. Fiers, tegenwoordig bondscoach bij de Nederlandse skaters, legde in 2005 in Groningen in een uur skeeleren 36 kilometer en 512 meter af.

Op dat wereldrecord doet de Duitser Felix Rijhnen op 5 juli op de snelle piste in het Zuid-Duitse plaatsje Geisingen een aanval. De 29-jarige Rijhnen werd in 2018 in Arnhem wereldkampioen op de marathon. Vorig jaar veroverde hij in Pamplona voor de tweede keer de Europese titel. Hij moet in staat zijn in zestig minuten meer dan veertig kilometer te skaten.

Het materiaal waarmee de inlineskaters rijden is de laatste decennia aanzienlijk verbeterd. Rijhnen, bij Powerslide een ploeggenoot van Bart Swings, beschikt over skeelers met drie wieltjes, die een doorsnede van 125 millimeter hebben. Daarmee legt hij per slag veel meer afstand af dan Fiers destijds, die het met vier wieltjes en een doorsnede van 100 mm moest doen.