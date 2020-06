De coronacrisis is voor het eerst zichtbaar in het aantal vacatures in onze provincie. Zo is het aantal beschikbare jobs bij VDAB voor het eerst sinds maanden gedaald, en dat met 3,5 procent ten opzichte van vorig jaar. Bedrijven zijn door de coronacrisis behoedzamer om vacatures open te stellen. De verwachtingen zijn dat het aantal jobs de komende maanden verder zal krimpen. Dat is slecht nieuws voor schoolverlaters, zeker als ze zonder diploma van de schoolbanken stappen.