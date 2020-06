TIPS. Tafelen op het water en baden tussen rozen

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Rugzak voor papa

Het duurzame Amsterdamse merk O My Bag maakt lederen accessoires voor mannen en vrouwen en heeft moois in de collectie voor wie papa op zondag 14 juni wil verrassen. Straks weer naar kantoor, het kan onder meer met een rugzak. Of wat denk je van een hippe sleeve voor zijn laptop? Leuk extraatje: in bepaalde ontwerpen kun je een gegraveerde boodschap laten verwerken. Vvoor de rugzak betaal je 329 euro, de sleeve kost 119 euro.

Tafelen op het water

We mogen weer op restaurant en ook weer naar Dinner on the Lake. Het concept waar er op een vlot getafeld wordt op het water komt vanaf 8 juni kleinschalig terug. Place to be is het Antwerpse Nijlen. Liefhebbers van gastronomische barbecue zijn er aan het juiste adres. En als je dan toch op vakantie wil in eigen land, kun je er vanaf 75 euro per persoon een nachtje glamping aan toevoegen in een luxueuze tent aan het water. Lunch kost 89 per persoon, voor een diner betaal je 150 euro per persoon.

Rozengeur

Na de lockdown af en toe tijd voor jezelf blijven nemen met een lang, warm bad? Dan kun je het wellness-moment naar een hoger niveau tillen met de nieuwe lijn van beautymerk April, dat zich focust op zeven collecties waarin telkens een geur centraal staat. Genieten kan onder andere met een parfum op basis van pioenen, bosvruchten en katoenbloesems. Verkrijgbaar bij Planet Parfum en Di vanaf 3,95 voor een blokje zeep.

Tommy met een twist

Op dinsdag 9 juni lanceert het Amerikaanse modemerk Tommy Hilfiger hun zogenoemde ‘Adaptive’- collectie. Deze is ontworpen voor mannen, vrouwen en kinderen met een beperking en moet helpen om hen makkelijker aan te kleden. Er werd voor de designs vertrokken van bestaande klassiekers, maar dan met een praktische twist. Gezicht van de campagne is Selma Blair, die sinds enkele jaren multiple sclerose (MS) heeft.