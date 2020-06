Jan Peumans komt ten val met fiets: “En toen ging het licht uit”

Riemst / Tongeren -

Vorige donderdagnamiddag is erevoorzitter van het Vlaams Parlement in het centrum van Tongeren zwaar ten val gekomen met de fiets. Een ziekenwagen van AZ Vesalius Tongeren bracht hem naar de spoedafdeling, waarna Jan er nog drie volle dagen verzorgd werd. “Het wordt een herstel van zes tot acht weken heeft de dokter me gezegd” verklapte hij.”