N’Golo Kanté overwint zijn angst en herneemt trainingen bij Chelsea

De Franse middenvelder N’Golo Kanté heeft dinsdag op het trainingscentrum van Chelsea in Cobham de trainingen hervat. Kanté trainde de voorbije weken niet bij de Blues uit schrik voor het nieuwe coronavirus.

Eind mei had de 29-jarige Fransman, ondanks een negatieve coronatest, aangegeven geen risico te willen nemen omwille van covid-19. Daarom paste hij voor de eerste trainingen en trainde hij individueel buiten de club. Kanté verloor zijn broer Niama net voor het wereldkampioenschap van 2018 in Rusland aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn vader stierf al wanneer hij elf jaar was. Zelf viel hij in maart 2018 een keer flauw in het trainingscentrum van de club.

De Premier League herbegint op 17 juni met de inhaalwedstrijden Manchester City-Arsenal en Aston Villa-Sheffield United. Het volgende weekend vindt de eerste volledige speeldag plaats. Chelsea treft op 21 juni Aston Villa voor haar eerste duel sinds de gedwongen coronapauze op 8 maart inging.