Tienerfestival We R Young gaat woensdag online door

Hasselt -

Helaas voor de Hasseltse jeugd: door corona was er dit jaar ook geen We R Young, het tienerfestival dat de stad jaarlijks organiseert. Als alternatief wordt woensdag We R Young online georganiseerd. Vanaf 14 uur zijn er optredens van Rian Snoeks, Goeie Jongens en dj’s Lennert Wolfs en Partyshakerz.