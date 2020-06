Rotary Neerpelt-Dommelvallei schenkt hygiënezuiltjes

Pelt - Het belang van een goede handhygiëne is tijdens deze coronacrisis meer dan duidelijk geworden.Daarom schonk Rotary Neerpelt-Dommelvallei een hele hoop hygiënezuilen aan de verschillende woonzorgcentra en andere zorginstellingen in Noord-Limburg.

Rotaryclub Neerpelt-Dommelvallei heeft zijn steentje bijgedragen tijdens de coronacrisis door onder andere de bedeling van 5.000 mondmaskers aan de woonzorgcentra in de regio. Daarenboven doneerde de club 2.000 euro aan WICO campus TIO voor de aankoop van materialen die nodig waren voor de fabricatie van gezichtsschermen.

Een bestelling van tienduizend FFP2-maskers in China is door de bemoeienis van de Chinese overheid helaas fout gegaan. Maar de club is niet blijven stilstaan bij deze tegenslag en heeft hygiënezuilen besteld samen met alcoholreiniger en papier. Die werden intussen door de clubleden afgeleverd in de woonzorgcentra en andere zorginstellingen in Noord-Limburg. De hygiënezuiltjes zullen onder andere in de receptie geplaatst worden zodat de zorggebruikers, verzorgenden en bezoekers de handen op een hygiënisch verantwoorde manier kunnen reinigen.