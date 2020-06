Stoffel Vandoorne waagt komend weekend zijn kans in virtuele 24 Uur van Le Mans, met nog tal van toppers

Vijf landgenoten, onder wie voormalig Formule 1-piloot Stoffel Vandoorne, nemen komend weekend deel aan de eerste virtuele editie van de 24 Uur van Le Mans, de bekendste uithoudingsrace ter wereld in de autosport.

De virtuele editie wordt in hetzelfde weekend gereden waarin aanvankelijk de echte race op het programma stond, maar die moest uitgesteld en verplaatst worden naar 19 en 20 september vanwege de huidige coronacrisis. De virtuele race wordt gereden op het platform rFactor 2, een referentie in digitaal racen. Vandoorne liet de voorbije weken in het simulatieracen alvast een uitstekende indruk na, met een eindzege in het virtuele Formule E-kampioenschap.

In totaal starten er 200 deelnemers, 115 echte piloten en 85 simracers. Zij zijn onverdeeld in vijftig teams, waarvan er dertig bij de prototypes rijden, met daarin enkel de Oreca 07 LMP2, en dertig in de GT-klasse, met daarin de traditionele merken zoals Ferrari, Aston Martin, Porsche en Corvette.

Bij de deelnemers verschijnen er zes oud-winnaars op de startgrid: Fernando Alonso (Spa), Sébastien Buemi, Neel Jani (Zwi), André Lotterer (Dui), Brendon Hartley (NZl) en Nick Tandy (GBr). Daarnaast ook nog heel wat F1-piloten, zoals Max Verstappen (Ned), Charles Leclerc (Mon), Lando Norris (GBr) en Antonio Giovinazzi (Ita), en voormalig F1-piloten, met naast Vandoorne ook nog de Brazilianen Felipe Massa en Rubens Barrichello, en de Colombiaan Juan Pablo Montoya.

Vandoorne racet bij de prototypes in een team met daarin de Fransman Norman Nato en de simracers Eamonn Murphy (Ier) en Tomek Poradzisz (Pol. Het Belgische E-Team WRT start bij de prototypes met Dries Vanthoor, en de Zuid-Afrikaan Kelvin van der Linde, naast twee Belgische simracers: Fabrice Cornelis en Arne Schoonvliet. De amper achttienjarige Simon Pilate verschijnt met een Corvette aan de start.