Begrotingsaanpassing goedgekeurd in Vlaams Parlement, “maar het blijft koffiedik kijken”

De Begrotingscommissie in het Vlaams Parlement heeft de begrotingsaanpassing goedgekeurd. “Het is van dag op dag en van week op week rekenen en bijstellen”, zei Begrotingsminister Matthias Diependaele over de coronacrisis. “Het is nog altijd onduidelijk waar ons dit uiteindelijk naartoe gaat leiden.” In een amendement werd 250.000 euro extra steun voor de kustreddingsdienst aan de begroting toegevoegd.