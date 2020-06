Kampeersector misnoegd: “Plan Demir voor vrij kamperen in de natuur is nu compleet misplaatst”

De Vlaamse kampeerondernemers zijn niet te spreken over de aankondiging van minister van Toerisme Zuhal Demir dat mensen deze zomer kunnen gaan kamperen in natuurgebieden. “Terwijl de toeristische kampeersector nu noodlijdend is door de coronacrisis, zet de minister in op betalend wildkamperen in de natuur georganiseerd door de overheid”, zegt RECREAD, de Vlaamse federatie van kampeerbedrijven. De federatie vraagt om een “verhelderend gesprek” met de minister.