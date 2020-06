De politie LRH voerde maandag verkeerscontroles uit in Herk-de-Stad en Lummen. Ze stelden daarbij dertig overtredingen vast.

De controles met patrouilles vonden plaats op de Diestersteenweg in Herk-de-Stad en in de Mosstraat en Dokter Vanderhoeydonckstraat in Lummen. De agenten zagen onder meer hoe vier leerling-bestuurders ...