Ophefmakende documentaire onthult : “Voetballers in de Bundesliga slikken pijnstillers als smarties”

Veel voetballers in Duitsland slikken pijnstillers om sneller fit te zijn. Dat is de conclusie van een documentaire van omroep ARD, die dinsdagavond wordt uitgezonden. “Wat ik de afgelopen veertien jaar heb gezien, is dat ibuprofen wordt gegeten alsof het smarties zijn”, aldus Neven Subotic, ex-Borussia Dortmund en tegenwoordig actief bij Union Berlin.