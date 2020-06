Diploma’s in STEM-richting en zorg bieden werkzekerheid

Slechts 928 van de 9.567 Limburgse jongeren (9,7%) die eind juni 2018 de school verlieten, waren een jaar later nog werkzoekend. Een diploma in de zorg of een STEM-richting (wetenschap, technologie, ontwerp en wiskunde) biedt de grootste garantie op werkzekerheid. Dat blijkt uit het nieuwste VDAB-schoolverlatersrapport.