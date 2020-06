Ook zij zochten de liefde op tv, met wisselend succes: hoe verging het de voorgangers van Elke Clijsters?

Elke Clijsters gaat op tv op zoek naar de liefde. Maar ze is niet de eerste die het zo probeert. Al van in 2003 passeert er regelmatig wel eens een bachelor of BV op de buis voor een zoektocht naar een partner. Doen de namen Angelo Callant, Alain Praet of Olivier - Bertels - de Rijke nog een belletje rinkelen? Hoe verging het hen? En wat leverde het op voor BV’s zoals Phaedra Hoste, Wendy Van Wanten en Pieter Loridon die ook ooit in dit avontuur stapten?

Olivier - Bertels - de Rijke:

In 2003 hield VTM de deelnemende dames voor de gek met nepmiljonair Olivier de Rijke die in het echte leven de niet zo rijke Olivier Bertels was. Olivier koos voor Lindsay maar het werd niets. Vond daarna wel de liefde, kreeg een dochter en heeft nu een bedrijf voor grondwerken.

Olvier Bertels Foto: gbr

Alain Praet:

De eerste ‘Begeerde Vrijgezel’ die VT4 in 2003 opvoerde. De toen nog Antwerpse vishandelaar koos uit de twintig dames voor Ioana, maar een lange relatie werd het niet. In 2008 dook Praet nog eens op toen hij opkwam voor de Lijst Dedecker. Vandaag is hij koffiehandelaar.

Angelo Callant:

In 2004 was het de beurt aan Angelo Callant om ‘The Bachelor’ te spelen. De marketingman deed beter dan zijn voorganger en vond de liefde bij Stephanie Devos met wie hij drie kinderen heeft. In 2013 gingen ze wel uit elkaar.

Angelo Callant Foto: rr

Jeoffrey Brabanders:

Na VT4 haalde VTM eind 2011 het format van De Bachelor in huis. Zij lieten 16 vrouwen strijden om het hart van Hasselaar Jeoffrey Brabanders. Maar die strijd draaide op niets uit. Jeoffrey koos uiteindelijk voor Shari Wouters, maar hij omschreef het toen al direct als “een goede vriendschap”. Daarna was hij nog even een koppel met de toenmalige JIM-veejay Elisa Guarraci, maar ook dat duurde niet zo heel lang. Haalde vorige zomer nog eens de pers toen hij de luxecamping op Pukkelpop voorstelde.

Jeoffrey koos in 2011 voor Shari Foto: De Bachelor

Wendy Van Wanten:

De eerste ‘Wie wordt de man van...’ op VTM. Wendy Van Wanten zocht de liefde op tv, en vond die bij Frans Vancoppenolle. Nog steeds.

Franske en Wendy tijdens de zoektocht naar haar man Foto: Pol De Wilde

Phaedra Hoste:

In 2008 wou VTM ook model Phaedra Hoste aan een man helpen. De winnaar van ‘Wie wordt de man van Phaedra’ werd Pascal Durant. Maar toen die bewuste laatste aflevering werd uitgezonden, was hij al terug samen met zijn vorige vriendin.

Pascal Durant won de wedstrijd, maar een koppel werden ze niet Foto: rr

Pieter Loridon:

De voormalige basketter en ex van Phaedra Hoste werd begin 2011 door VTM opgevoerd voor ‘Wie kiest Pieter?’. Pieter koos voor Liesbet maar liet ook al direct weten “dat hij niet verliefd was”. Dat was hij toen al even op Zoë Van Gastel waarmee hij enkele jaren een koppel was.