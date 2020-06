VRT en RTBF werken samen aan ‘1985’, een fictiereeks rond Bende van Nijvel

VRT en RTBF gaan samen een fictiereeks maken rond de Bende van Nijvel. Het is nog maar de eerste keer dat de twee openbare omroepen van ons land de handen in elkaar slaan voor een fictieproject, zo melden ze dinsdag in een persbericht. De reeks ‘1985’ zal ten vroegste vanaf 2022 te zien zijn op Eén en La Une.