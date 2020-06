Hoera, weer alle dagen non-stop voetbal (op televisie): dit staat u na drie maanden windstilte allemaal te wachten

Gedaan met de Container Cup kijken of zuchten over het uitgestelde EK. Vanaf vandaag tot het einde van de maand is er elke dag wel ergens topvoetbal. Na Duitsland beginnen ze er ook in Spanje en Italië in een rotvaart weer aan, en vanaf volgende week draait ook de Engelse Premier League overuren. Een overzicht van waar u koning voetbal de komende weken op uw tv vindt.