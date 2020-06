Het nieuwste topmodel is… een hond

Op Instagram is een nieuw topmodel van amper vier jaar verrezen. Het gaan om de Britse Marley, een hondje. Het dier poseert voor allerlei grote merken en heeft met meer dan vijftigduizend volgers al een serieuze aanhang.

Marley is een cockapoo, een kruising tussen de hondenrassen cockerspaniël en een poedeltje, en heeft een gouden mandje in Liverpool. Zijn baasje - en ineens ook manager - is de 26-jarige fotografe Katie, die Marley in thuis meteen voor haar lens plaatste en van een Instagramaccount voorzag. Daarom verscheen het hondje in de gekste outfits en die beelden trokken de aandacht van het modellenbureau voor dieren Urban Paws.

Daarna ging de bal aan het rollen. Onder meer Disney, Ford, Primark toonden interesse om met de viervoeter samen te werken. Volgens baasje Katie houdt Marley van de aandacht en is het dier een echt natuurtalent als de camera’s aanstaan. Intussen gaat de carrière van de hond verder. Het beestje wordt overladen met gratis spullen om mee te poseren. Al moet er sinds kort gedeeld worden: Marley heeft er onlangs een zusje bijgekregen: cockapoo Mabel.