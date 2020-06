Limburg telt 16 nieuwe besmettingen, opnieuw hoogste aantal van het land

Hasselt - In Limburg zijn er de afgelopen 24 uur 16 nieuwe besmettingen gerapporteerd. In dezelfde periode zijn in België ook 13 mensen gestorven aan Covid-19. Er werd geen enkel overlijden gemeld uit de Vlaamse woonzorgcentra. Maar daar hoort wel de kanttekening bij, sinds 7 juni zijn de overlijdens in woonzorgcentra in Vlaanderen niet meer geteld.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Maandag waren er in onze provincie nog 30 nieuwe besmettingen op één dag. Limburg leverde daarmee een kwart van alle gevallen in België en blijft dus een regio die goed in de gaten wordt gehouden door de overheid en de experten. Vandaag komen er opnieuw 16 nieuwe gevallen bij en dat brengt het Limburgse totaal op 6.381 bevestigde besmettingen.

Het aantal nieuwe besmettingen mag dan wel gedaald zijn, vergeleken met de andere Vlaamse provincies is het wel een stuk hoger: Antwerpen (10), Vlaams-Brabant (7), Oost-Vlaanderen (9) en West-Vlaanderen (2).

Foto: RR

De besmettingsgraad in onze provincie (74 gevallen per 10.000 inwoners) blijft de hoogste van het land en dat zal ook niet meer veranderen als er geen tweede golf komt. In de andere Vlaamse provincies ligt de besmettingsgraad een stuk lager. De Belgische besmettingsgraad bedraagt 53 gevallen per 10.000 inwoners.

Uit de woonzorgcentra komen sinds afgelopen weekend geen cijfers meer binnen. “Het gaat om een technisch probleem bij de tool die zij gebruiken om overlijdens en besmettingen te registreren en door te sturen naar Sciensano”, zegt dr. Steven Van Gucht. “Dat wordt verholpen en raakt hopelijk één van de volgende dagen opgelost. Dus voorlopig weten we niet hoeveel sterfgevallen er effectief zijn. Waarschijnlijk zal er een van deze dagen een correctie komen op dat cijfer.”

LEES OOK. Mensen besmet met corona, maar zonder symptomen blijken geen grote verspreiders

Er werden de afgelopen 24 uur in het hele land 89 nieuwe bevestigde besmettingen gerapporteerd. Het totaal voor België komt daarmee op 59.437 bevestigde besmettingen.

Uit de cijfers en de statistieken blijkt nog steeds dat de coronapandemie in ons land in een finale fase zit. Negen patiënten mochten de afgelopen 24 uur het ziekenhuis verlaten, wat het totaal op 16.324 genezen verklaarde patiënten sinds 15 maart brengt. Er waren daarentegen ook 16 nieuwe opnames in de Belgische ziekenhuizen. In totaal houden de Covid-patiënten nu 573 ziekenhuisbedden bezet, waarvan 115 (-1) op de intensieve afdelingen.

Ondanks het ontbreken van de cijfers uit de Vlaamse rusthuizen zien de statistieken er nog steeds goed uit, zegt Van Gucht. “We blijven een dalende trend zien. En zeker het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft met 16 heel laag. Dat is goed nieuws. We gaan moeten bekijken wat het effect is van de versoepelingen en van de betogingen maar voorlopig blijven dat goede cijfers.”

Al 9.619 overlijdens

Toch wordt de lijst van dodelijke slachtoffers nog elke dag langer. De afgelopen 24 uren hebben opnieuw 13 Belgen de strijd verloren. Sinds de uitbraak van het virus zijn er in ons land nu al 9.619 mensen overleden aan Covid-19. Ons land staat met dit hoge dodental wereldwijd op de achtste plaats.

De grootste groep overleed in een woonzorgcentrum (50%), de andere slachtoffers stierven in een ziekenhuis (48%), een kleine minderheid thuis of op een andere locatie. Van de overlijdens in de woon-zorgcentra is wel maar 26% bevestigd, in de ziekenhuizen gaat het om 95% bevestigde gevallen.