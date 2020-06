Wolf ook maandag gezien in Duffel, maar “gevlucht richting Kempen door vele spotters”

De wolf die dit weekend werd gezien in Duffel en daar allicht ook verschillende schapen doodde en verwondde, werd ook maandag nog op camera vastgelegd in die omgeving. Dat zegt Landschap vzw, de natuurvereniging achter de campagne Welkom Wolf. “Er waren wel heel veel wolvenspotters en het dier is daar op een bepaald moment voor gevlucht”, zegt bestuurder Jan Loos. “Waar hij nu is, weten we niet.”