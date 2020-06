Modewereld schreeuwt om verandering, maar bij Chanel willen ze alles bij het oude laten

Dries Van Noten, Gucci, Marc Jacobs, Giorgio Armani, … allemaal roepen ze op om de modewereld eens grondig door elkaar te schudden. Zo willen ze onder meer naar minder modeshows, maar dat ziet Chanel niet zitten.

Zes collecties per jaar produceren, dat zien veel ontwerpers en modehuizen niet langer zitten. Maar daar denkt Bruno Pavlovsky, president of fashion bij Chanel, anders over. Hij wil de huidige strategie van het Franse modehuis behouden. “We hebben liever zes specifieke collecties, dan twee eindeloze collecties”, zegt hij in een interview met vakblad Women’s Wear Daily.

“We hebben voor dit ritme gekozen en we vinden het prettig. We geloven bovendien dat dit is wat onze klanten willen zien in onze winkels”, klinkt het nog. “Dus we houden vast aan dit schema. De modeshow blijft de beste manier om de creativiteit en knowhow van het merk uit te drukken.”

Opstijgende raket

Bij creatief directeur Virginie Viard klinkt toch enigszins een genuanceerder geluid. Ze zal dan wel met de vele shows blijven werken, toch zal de draagwijdte ervan ingeperkt worden. Niet meer de reusachtige producties dus die haar voorganger Karl Lagerfeld in Grand Palais in Parijs telkens opzette. Zo liet die bijvoorbeeld in 2017 nog een raket opstijgen als grande finale.

“De shows zullen noodzakelijkerwijs op een kleinere schaal plaatsvinden”, zegt ze. “Het was geweldig met Karl en het was een buitengewone periode, maar in deze tijden klopt dat niet meer. Maar ik wil wel absoluut terugkeren naar modeshows, want die geven ontzettend veel voldoening en plezier.”