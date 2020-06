Minder dan 100 nieuwe besmettingen, zes Limburgse gemeentes twee weken coronavrij

Er zijn de voorbije 24 uur 89 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Zo duiken we weer onder de 100. 16 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen de voorbije 24 uur, en er zijn 13 nieuwe overlijdens.

Na enkele dagen van hogere cijfers wat betreft de nieuwe besmettingen, gaat het weer de juiste richting uit. Er zijn 89 nieuwe besmettingen gemeld. Het aantal opnames daalt ook: nog amper zestien de voorbije 24 uur. Ook het aantal overlijdens blijft met 13 laag. Opvallend: voor het eerst viel er geen enkele dode in een woonzorgcentrum.

In totaal zijn in ons land nu 9.619 doden gevallen, 48 procent daarvan overleed in een ziekenhuis, 50 procent in de woonzorgcentra. De overige twee procent elders.

Zes gemeentes in Limburg hebben de laatste twee weken geen nieuwe besmettingen opgetekend: Ham, Tessenderlo, Alken, Kinrooi, Heers en Herstappe. Limburg blijft nog steeds de hardst getroffen provincie in België.

