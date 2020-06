Mensen besmet met corona, maar zonder symptomen blijken geen grote verspreiders

Mensen die wel corona hebben maar geen symptomen hebben, blijken nu toch geen grote verspreiders van het virus, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op basis van contacttracing over de hele wereld.

Tot hier toe werd er vanuit gegaan dat die mensen net wel anderen konden besmetten en dat de asymptomatische groep dus voor verdere verspreiding zou zorgen. Maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de asymptomatische verspreiding nu toch een “zeer zeldzaam” gegeven. Dat werd gezegd op een persconferentie in Genève.

“We baseren ons op gedetailleerd contact tracing onderzoek van over heel de wereld”, zei Maria Van Kerkhove, onderzoeker aan het WHO. “Hoewel de asymptomatische verspreiding kan voorkomen is dit niet de belangrijkste manier waarop het virus wordt overgedragen. We moeten ons dus focussen op iedereen mét symptomen. Als we hen kunnen isoleren en opvolgen kunnen we de uitbraak drastisch verminderen.”

