Belgische frisdranken verenigen zich om lokaal kopen aan te moedigen

Simone a Soif!, Ferm en Ritchie, drie frisdranken van eigen bodem, slaan de handen in elkaar om hun lokale producten beter aan de man te brengen. Ze richtten daarvoor het platform www.BelgianCraftDrinks.be op.

Wij Belgen dronken in 2018 met z’n allen meer dan 1.422 miljoen liter frisdrank. Dit is gemiddeld 124 liter per Belg of één blikje per persoon per dag. Maar de frisdrankenmarkt in België is bijna volledig gemonopoliseerd door de Amerikaanse frisdrankgiganten, waardoor het aanbod – zeker in de horecazaken - beperkt blijft. Daar wilden de ambachtelijke merken Simone a Soif!, Ferm en Ritchie iets aan doen en ze richtten daarom www.BelgianCraftDrinks.be op.

Simone a Soif! maakt biologische fruitwaters op basis van hydrolaten, zonder toevoeging van suikers of additieven. Ritchie is een retro limonade die generaties lang werd gebrouwen Lubbeek en enkele jaren geleden opnieuw werd gelanceerd. Ferm is dan weer een kombucha die in Brugge wordt geproduceerd. Wie er kennis mee wil maken, kan ook een discovery box bestellen.