Een Duitse procureur heeft gezegd over “bewijs” te beschikken dat het in Portugal verdwenen Britse meisje Madeleine McCann niet meer leeft. Dit heeft Sky News dinsdag gemeld.

Op 3 mei 2007 verdween Madeleine McCann net voor haar vierde verjaardag uit de vakantiewoning in de Ocean Club in Praia da Luz in de Portugese Algarve die haar ouders hadden gehuurd. De vader en de moeder ...