Zeeman pakt opnieuw uit met kledingcollectie

Je van top tot teen in Zeeman kleden, dat kan nu. Voor de tweede keer pakt de Nederlandse discountketen uit met een volledige kledingcollectie.

Zeeman bracht in 2019 voor het eerst een paar sneakers uit en dat werd zo’n succes dat die werd opgevolgd door een kledingcollectie. Nu doet de Nederlandse keten dat nog eens over. Dit keer bevat de collectie niet alleen T-shirts, hoodies en sokken, maar ook tassen, portemonnees en een bikini. Opvallend is dat er ook een T-shirt is met het logo in de kleuren van de regenboogvlag.

Zoals je van de Zeeman kunt verwachten, kosten de items bijzonder weinig. Zo heb je al een trui voor 9,99 euro en dat is meteen ook het duurste stuk. Opgelet, de kleding ligt niet in de filialen van Zeeman, maar is enkel online te verkrijgen en heel wat maten zijn al uitverkocht. De tasjes en portemonnees liggen wel gewoon in de winkelrekken.