In de gijzelingszaak van de 13-jarige Genkse jongen buigt de Tongerse raadkamer zich vandaag over de al dan niet verlenging van de aanhoudingsmandaten van zes mannen en twee vrouwen. Vier van hen dragen dezelfde familienaam: Bouloudo.

Met de nog geldende coronamaatregelen is het de vraag of de acht verdachten persoonlijk zullen verschijnen of dat ze zich laten vertegenwoordigen door hun advocaten. “Wie erop staat om persoonlijk te ...