Dronken jeugd belaagt politie aan Hasselts café

Hasselt -

Al de hele vooravond is het onrustig aan het Hasselts café Bierpunt. Dronken jeugd zet er de boel op stelten en lapt de coronamaatregelen aan zijn laars. Al vier keer is de politie moeten tussenkomen aan het café op de Zuivelmarkt. “Voor het negeren van de social distancing, voor geluidsoverlast, een vechtpartij en nadat ze een dronken persoon moesten afvoeren”, zegt politiewoordvoerster Dorien Baens. “Intussen zijn zestien politiemensen ter plaatse nadat de belaagde politie versterking moest inroepen. Jammer, want voor de rest is alles correct verlopen in Hasselt.” Naar verluidt raakte het jonge volkje er snel dronken na het drinken van shotjes tegen een euro het stuk.