Nieuwe foto’s bewijzen dat wolf nog in Duffel rondloopt: “Hij vertrekt weer na rustpauze”

Duffel -

De wolf, die meer dan waarschijnlijk zaterdagnamiddag twee schapen doodde in een wei in Duffel-Oost, loopt nog altijd in het Netedorp rond. “Dat verbaast me niets”, zegt wolvenkenner Jan Loos. Amateurfotografen namen zondag foto’s en ook maandagmorgen werd het dier opnieuw gefotografeerd.